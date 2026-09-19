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Karadeniz'de sağanak etkili oldu: Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi stadyumun son hali ortaya çıktı

Karadeniz'de sağanak etkili oldu: Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi stadyumun son hali ortaya çıktı

19.09.2026 14:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Karadeniz'de sağanak etkili oldu: Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi stadyumun son hali ortaya çıktı

Rize ve Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Papara Park'ın son durumu görüntülendi.

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Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park'ın zeminiyle ilgili endişeleri azaltan bir gelişme yaşandı.

Trabzon'da etkili olan yoğun yağışa rağmen stadyumun zemini iyi durumda olduğu görüntülendi.

Papara Park'ta yer alan vakum sisteminin aktif şekilde çalıştığı ve saha üzerinde su birikmesine engel olduğu belirtildi.

Karşılaşmanın mevcut koşullarda planlandığı şekilde oynanmasının önünde zemin kaynaklı herhangi bir engel bulunmadığı aktarıldı.

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*Vakum sistemi: Stadyumlarda vakum sistemi (genellikle alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi olarak bilinir), saha zemininin altındaki borular aracılığıyla fazla suyu hızla çekmek ve çim köklerine oksijen sağlamak amacıyla kullanılan gelişmiş bir altyapı teknolojisidir.

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