Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma açıkladı: Andrea Pirlo ile görüşüyoruz
Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturtmak istiyor. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, konuya ilişkin "Pirlo ile görüşüyoruz. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile görüşüyor.
Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, yeni sezonda takımı 43 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediklerini söyledi.
Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Hurma, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay geldik. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu.
Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde de Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Futbolculuk kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi üst düzey İtalyan takımlarında oynayan Pirlo, teknik direktör olarak ise geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.
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