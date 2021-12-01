Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Farioli'ye teklif gelirse engel olmam
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceğinin belli olmaması, Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin isminin tekrardan gündeme gelmesine neden oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Teklif gelirse engel olmam" dedi.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli için açıklamada bulundu.
İsmi Vitor Pereira'nın yerine geçen İtalyan teknik adam için Ajansspor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" dedi.
Hurma daha önce de İtalyan teknik adam ile ilgili "Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacaktır. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım" demişti.
Nisan 2021'den bu yana Fatih Karagümrük'ün başında bulunan Francesco Farioli'nin Süper Lig'deki performansı şu şekilde:
Topla oynama %: 59.8
Pas %: 86.6
İsabetli pas/maç: 474.9
Organize hücum: 71
10+ pas dizisi: 331
Gol: 39
Gol pozisyonu: 62
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