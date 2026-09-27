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Karaman FK'den hakem tepkisi: 'Sahada kıyamet koparken...'

Karaman FK'den hakem tepkisi: 'Sahada kıyamet koparken...'

27.09.2026 23:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Karaman FK'den hakem tepkisi: 'Sahada kıyamet koparken...'

Karaman FK, TFF 3. Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ağrı 1970'e 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman FK, bugün sahasında Ağrı 1970'i konuk etti.

Karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Karaman FK'nin maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"MALUM ŞAHSIN KAFASININ İÇİ"

Karaman FK, karşılaşmanın ardından hakem olduğu görülen bir kişinin görselini kalplerle dolu bir arka planla paylaşırken, gönderiye "Sahada kıyamet koparken malum şahsın kafasının içi" ifadelerini yazdı.

Kulübün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Karaman FK, Ağrı 1970 karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle maçın hakemine yönelik eleştiride bulundu. 

İlgili Konular: #hakem #KARAMAN #TFF 3. Lig

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