Karşıyaka’da gündem transfer
Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Karşıyaka, devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Transfer yasağının kaldırılması halinde anlaşma sağladığı iki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, kadrodan gönderilecek oyuncu durumuna göre de transfer sayısını artıracak.
YEŞİL KIRMIZILILARDA HAYAL KIRIKLIĞI SÜRÜYOR
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk yarısını 21 puanla 11. sırada kapattı. Yaz transfer döneminde 5 yıllık transfer yasağını kaldıran yeşil-kırmızılılar, sezona büyük umutlarla başlamış ancak alınan istikrarsız sonuçlar hayal kırıklığına neden olmuştu. İlk yarıyı düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Karşıyaka’da, devre arasından itibaren rüzgarı tersine çevirmeyi hedefleyen yönetim, ilk olarak transfer yasağını kaldırmaya çalışacak. Transfer yasağının kaldırılması halinde yeşil-kırmızılılar, kadrosunda beklediği verimi alamadığı birkaç oyuncuyla yollarını ayıracak. Kadro dışı bırakılan Doğukan İnci ve Alperen Kocabaş’ın da takımdan ayrılması gündemde.
Bir yandan transfer görüşmelerini de sürdüren
Karşıyaka, 2. Lig ekiplerinden Çorum FK’de forma giyen forvet oyuncusu Kerem
Pala ve Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nden sol kanat oyuncusu Onur Erdem
Beytaş’ı gündemine aldı. Yeşil-kırmızılı yönetimin iki oyuncuyla da anlaşma
sağladığı öğrenilirken, gönderilecek oyuncu durumuna göre de yapılacak transfer
sayısının artması bekleniyor.
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