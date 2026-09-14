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Kartal, istifa sonrası dönüşünde futbolcularına Samandıra’da böyle seslendi

Kartal, istifa sonrası dönüşünde futbolcularına Samandıra’da böyle seslendi

14.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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Kartal, istifa sonrası dönüşünde futbolcularına Samandıra’da böyle seslendi

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın göreve dönmesiyle tatlıya bağlanan krizin ardından sarı-lacivertliler bugün Süper Lig’de Gaziantep FK deplasmanına çıkarken; başkan Aziz Yıldırım ile yaşanan loca krizinin ardından Acun Ilıcalı’nın kongre üyeliğinden ihracı talebiyle Disiplin Kurulu’na başvuruda bulunuldu.
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Fenerbahçe’de 1-1 biten Roma maçının ardından yaşanan İsmail Kartal krizi son bulurken gözler bugün Süper Lig’de deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesine çevrildi. Sarı-Lacivertlilerin tücrübeli hocası, cumartesi sabahı çıktığı antrenmanda futbolcularıyla özel bir görüşme yaptı. İstifa kararı nedeniyle oyuncularındaki şaşkınlığı yüz ifadelerinden ve konuşmalarından anlayan Kartal’ın takıma, “Biz Fenerbahçe’nin evlatlarıyız, bir aileyiz. Fenerbahçe’nin başarısı, taraftarımızın mutluluğu için hepimiz buradayız. Roma maçıyla 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne çok iyi giriş yaptık. Devamı da gelecek. Sırada lig var. İstediğimiz gibi başlayamasak da devamını iyi getireceğiz. Hepiniz kaliteli, karakterli çocuklarsınız. Hep birlikte şampiyon olacağız” dediği öğrenildi.

G.ANTEP’TE KRİTİK MAÇ 

F.Bahçe, İsmail Kartal’ın istifa edip 24 saat sonra geri dönmesinin ardından ilk maçına bugün çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe’de tedavisi süren Asensio ile sakat Oosterwolde forma giyemeyecek.

ILICALI İÇİN İHRAÇ TALEBİ 

Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihracı talebiyle Disiplin Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı loca krizi ve karşılıklı polemiğin ardından bir grup kongre üyesi hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu. Bundan sonraki süreç, Disiplin Kurulu’nun yapacağı değerlendirme doğrultusunda ilerleyecek.

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