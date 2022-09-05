Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 00:03
Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti!
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Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Hadergjonaj ve 61. dakikada Cemali Sertel (K.K) kaydetti. Antalyaspor'da Fredy 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi. Kasımpaşa ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken Antalyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kayserispor depslamanına gidecek. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek.


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