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Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak kararı... Resmen açıklandı!

Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak kararı... Resmen açıklandı!

28.07.2026 22:05:00
Güncellenme:
AA
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Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak kararı... Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 25 yaşındaki Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak'ın bonservisinin alındığını duyurdu.
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Kasımpaşa, geçen sezon formasını kiralık giyen Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak'ın bonservisini aldı.

Kulübün açıklamasında, geçen sezonun ikinci yarısında lacivert-beyazı takımda oynayan 25 yaşındaki santrforun üst yönetici (CEO) Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

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14 MAÇTA 10 GOL

Açıklamada, "Yeniden lacivert-beyazlı formayı giyecek olan Adrian Benedyczak'a 'Hoş geldin' diyor, birlikte daha nice gollere, zaferlere ve unutulmaz anlara imza atmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Parma takımından transfer edilen Adrian Benedyczak, lacivert-beyazlı formayla geçen sezon 14 karşılaşmada 10 gol attı.

İlgili Konular: #kasımpaşa #Sözleşme #Adrian Benedyczak

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