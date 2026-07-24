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Kasımpaşa'dan golcü transferinde dikkat çeken hamle

Kasımpaşa'dan golcü transferinde dikkat çeken hamle

24.07.2026 11:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Kasımpaşa'dan golcü transferinde dikkat çeken hamle

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, önceki şubat ayında Parma'dan kiraladığı Adrian Benedyczak'in bonservisini aldığı iddia edildi.

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Transfer döneminin hızlı takımlarından Kasımpaşa, kadrosuna 11. takviyeyi yapmaya hazırlanıyor. Stann Elysee Dalo, Kenan Kurtovic, Jakob Jessen, Emirhan Boz, Marcus Rafferty, Matei Ilie, Elson Mendes, Sercan Deniz, Ayberk Karapo ve  Thiemoko Diarra'ya imza attıran lacivert beyazlılar, santrfor transferi için rotasını Serie A'ya çevirdi.

Kasımpaşa, önceki şubat ayında Parma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adrian Benedyczak'in bonservisini almak üzere olduğu öne sürüldü. 

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Parma'nın Polonyalı golcüsü, Kasımpaşa'ya satıldı.

Haberde, İtalyan kulübünün Benedyczak'in transferinden 4-5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli kazanacağı kaydedildi.  Anlaşmada Parma'nın sonraki satıştan önemli bir yüzde payı olduğu da vurgulandı.

Kasımpaşa'nın, 25 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

14 MAÇTA 10 GOL, 1 ASİST

Önceki sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da 14 maça çıkan Adrian Benedyczak 10 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

İlgili Konular: #transfer #kasımpaşa #parma #Adrian Benedyczak

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