Kasımpaşa'dan golcü transferinde dikkat çeken hamle

Transfer döneminin hızlı takımlarından Kasımpaşa, kadrosuna 11. takviyeyi yapmaya hazırlanıyor. Stann Elysee Dalo, Kenan Kurtovic, Jakob Jessen, Emirhan Boz, Marcus Rafferty, Matei Ilie, Elson Mendes, Sercan Deniz, Ayberk Karapo ve Thiemoko Diarra'ya imza attıran lacivert beyazlılar, santrfor transferi için rotasını Serie A'ya çevirdi.

Kasımpaşa, önceki şubat ayında Parma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adrian Benedyczak'in bonservisini almak üzere olduğu öne sürüldü.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Parma'nın Polonyalı golcüsü, Kasımpaşa'ya satıldı.

Haberde, İtalyan kulübünün Benedyczak'in transferinden 4-5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli kazanacağı kaydedildi. Anlaşmada Parma'nın sonraki satıştan önemli bir yüzde payı olduğu da vurgulandı.

Kasımpaşa'nın, 25 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

14 MAÇTA 10 GOL, 1 ASİST

Önceki sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da 14 maça çıkan Adrian Benedyczak 10 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.