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Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında üç puanı 90+4'te kaptı!

Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında üç puanı 90+4'te kaptı!

13.09.2026 19:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında üç puanı 90+4'te kaptı!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmada Gençlerbirliği öne geçmesine rağmen Kasımpaşa son bölümde bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Gençlerbirliği öne geçti. Dimitrios Goutas'ın asistinde Ousmane Diabate, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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KASIMPAŞA SON ANLARDA GOLÜ BULDU

İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Kasımpaşa, aradığı golü 79. dakikada buldu. Adrian Benedyczak'ın golüyle skor 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyet için yüklenen Kasımpaşa, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

90+4. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İstanbul ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Kasımpaşa ligin gelecek haftasında kendi evinde Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

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