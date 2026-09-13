Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında üç puanı 90+4'te kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti.
Karşılaşmada Gençlerbirliği öne geçmesine rağmen Kasımpaşa son bölümde bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI
Karşılaşmanın 23. dakikasında Gençlerbirliği öne geçti. Dimitrios Goutas'ın asistinde Ousmane Diabate, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
KASIMPAŞA SON ANLARDA GOLÜ BULDU
İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Kasımpaşa, aradığı golü 79. dakikada buldu. Adrian Benedyczak'ın golüyle skor 1-1'e geldi.
Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyet için yüklenen Kasımpaşa, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.
90+4. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İstanbul ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.
Kasımpaşa ligin gelecek haftasında kendi evinde Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.