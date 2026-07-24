Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki takım, kamp merkezindeki sahada karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa, karşılaşmanın 30. dakikasında Mortadha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Lacivert-beyazlı ekip, 75. dakikada Elson Mendes'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Maçın skorunu ise 80. dakikada Sinan Alkaş belirledi ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.