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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 golle mağlup etti

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 golle mağlup etti

24.07.2026 19:59:00
Güncellenme:
AA
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 golle mağlup etti

Kasımpaşa, sezon öncesi hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Lacivert-beyazlı ekibin gollerini Mortadha, Elson Mendes ve Sinan Alkaş kaydetti.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki takım, kamp merkezindeki sahada karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, karşılaşmanın 30. dakikasında Mortadha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Lacivert-beyazlı ekip, 75. dakikada Elson Mendes'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Maçın skorunu ise 80. dakikada Sinan Alkaş belirledi ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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