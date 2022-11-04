Kasımpaşa ile Ankaragücü yenişemedi!

04 Kasım 2022 Cuma, 23:27

Spor Toto Süper Lig, 13. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Fode Koita, Ankaragücü'nün golünü ise 85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti.

Kasımpaşalı oyuncu Fode Koita bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2. maçında ilk golünü kaydetti.

Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Chatzigiovanis ise 8. maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Ankaragücü'nün golünün asistini Emre Kılınç yaptı.

Ankaragücü oyuncuları, Koita'nın golünde kaleci Gökhan Akkan'a bir faul bekledi. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü verdi. Öte yandan Gökhan Akkan, golün ardından sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 65. dakikada yerini Bahadır'a bıraktı.

Şenol Can'ın öğrencileri ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. MKE Ankaragücü'nün ise ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi var.

Kasımpaşa bu sonucun ardından puanını 15e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 12 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise gelecek haftayı bay geçecek.