Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat: Cehennemden zamanında çıkmayı başardık

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:35

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:35

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler esnasında Hatay'da olan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın gurbetçi kalecisi Erdem Canpolat, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili konuştu.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD'e konuşan 21 yaşındaki kaleci, Hatay deplasmanlarında sürekli kaldıkları otelin dolu olmasından dolayı başka bir otele rezervasyon yaptırdıklarını ve bir önceki otelin depremlerle birlikte yıkıldığını belirtti. Bu durumun hayatlarını kurtardığının altını çizen Canpolat, "Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi" ifadelerini kullandı.

"YORGANIN ALTINA SAKLANDIM VE ALLAH'IN BİZİ KORUYACAĞINI UMDUM"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Erdem Canpolat, "Saat sabahın dördünü biraz geçiyordu. Otelin sallanmasıyla uyandım ama ilk başta hiçbir şey düşünmedim. Bunun bir rüya olduğunu düşündüm ve geri döndüm. Ama sonra otel yine sallandı. Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı, bir dolap devrildi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum" şeklinde konuştu.

"OTEL TERLİKLERİYLE KIRIK CAMLARIN ÜZERİNDEN GEÇTİM"

Depremin şiddetinin farkına vardığı andan itibaren odadan çıkmak için acele ettiğini söyleyen genç eldiven, "Otel çökebilirdi. Çok çabuk çıkmam gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim. Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. 'Bu nedir? Buradan canlı çıkabilir miyiz?' diye bana sorular sordular" diye konuştu.

Şoka girdiklerini ve takımdaki oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte otelden çıkmayı başardıklarını belirten Canpolat, daha sonra İstanbul'a özel bir uçakla geri döndüklerini söyledi. Havalimanına doğru giderken otobüste karşılaştığı tabloyu ise Canpolat, "Havalimanına giderken yıkılmış evler gördük. Tam bir felaketti. Allah'a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık" sözleriyle anlattı.