Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Kasımpaşa puanını 10 yaparken, Konyaspor ise 4 puana yükseldi. Milli aranın ardından Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

KASIMPAŞA'NIN TARİHİNDE İLK

Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk kez ligin ilk 6 haftasını namağlup geçti. Ligde bir maçı fazla olan lacivert beyazlılar, Galatasaray'la birlikte ligin yenilmeyen iki takımından biri oldu.