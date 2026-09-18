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Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı

Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı

18.09.2026 22:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ve Konyaspor golsüz berabere kaldı. İstanbul temsilcisi tarihinde bir ilki yaşadı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Kasımpaşa puanını 10 yaparken, Konyaspor ise 4 puana yükseldi. Milli aranın ardından Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

KASIMPAŞA'NIN TARİHİNDE İLK

Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk kez ligin ilk 6 haftasını namağlup geçti. Ligde bir maçı fazla olan lacivert beyazlılar, Galatasaray'la birlikte ligin yenilmeyen iki takımından biri oldu.

İlgili Konular: #konyaspor #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

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