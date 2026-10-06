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Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

6.10.2026 21:12:00
Güncellenme:
DHA
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Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
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Galatasaray, Süper Lig’in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken; Victor Osimhen antremanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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OSIMHEN'DEN MÜJDE

Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı. Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #victor osimhen

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