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Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı
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Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

1.10.2026 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecekleri Kasımpaşa maçında forvet bölgesinde Rafael Leao'ya forma vermeyi planladığı iddia edildi.

Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. 

Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in yokluğunda 3 maçta forma şansı bulan Deniz Gül'ün beklentiyi karşılamadığını ve teknik direktör Okan Buruk'un milli futbolcuyu yedek kulübesinde oturtacağı iddia edildi.

Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında forvette Rafael Leao'ya görev verecek. 

Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı.

Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Leao, önceki sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.  

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