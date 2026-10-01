Kasımpaşa maçı öncesi... Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in yokluğunda 3 maçta forma şansı bulan Deniz Gül'ün beklentiyi karşılamadığını ve teknik direktör Okan Buruk'un milli futbolcuyu yedek kulübesinde oturtacağı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında forvette Rafael Leao'ya görev verecek.
Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı.
Leao, önceki sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.