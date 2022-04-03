Kasımpaşa, Sami Uğurlu önderliğinde ligde üst üste 4. galibiyetini aldı

03 Nisan 2022 Pazar, 15:37

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırladı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Gaziantep FK'nın golü 35. dakikada Papy Djilobodji'den, Kasımpaşa'nın golü ise 41. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

İkinci yarıya değişiklikle başlayan Gaziantep FK'da Halil Pehlivan, Steven Caulker'ın yerine oyuna dahil oldu. 65. dakikada iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmanın ardından Gaziantep FK'da Papy Djilobodji, kırmızı kart gördü.

Maçın uzatma bölümünde Halil Pehlivan'ın elle müdahale sonrasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Florent Hadergjonaj, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken Kasımpaşa, 3 puana ulaşan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 41 puana yükselirken, Gaziantep FK 40 puanda kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Trabzonspor'u ağırlayacak.