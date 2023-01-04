Kasımpaşa'da Selçuk İnan galibiyet ile tanıştı!

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:55

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kasımpaşa ile Francesco Farioli'nin ekibi Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 4-1 kazanırken goller; 11. dakikada Mortadha Ben Ouannes, 32. ve 83. dakikalarda Mamadou Fall ve 67. dakikada Valentin Eysseric'ten geldi. Konuk ekip Alanyaspor'un tek golü ise 90+1'de Ahmed Hassan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber ligde 8 maç sonra galibiyete ulaşan Kasımpaşa 18 puana ulaşırken, Alanyaspor 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.