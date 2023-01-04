Kasımpaşa'da Selçuk İnan galibiyet ile tanıştı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kasımpaşa ile Francesco Farioli'nin ekibi Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 4-1 kazanırken goller; 11. dakikada Mortadha Ben Ouannes, 32. ve 83. dakikalarda Mamadou Fall ve 67. dakikada Valentin Eysseric'ten geldi. Konuk ekip Alanyaspor'un tek golü ise 90+1'de Ahmed Hassan'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber ligde 8 maç sonra galibiyete ulaşan Kasımpaşa 18 puana ulaşırken, Alanyaspor 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
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