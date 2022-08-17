Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiğini duyurdu.
Kasımpaşa, teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiğini resmen açıkladı.
24 Mart 2021'den 15 Ağustos 2021'e kadar Kasımpaşa'da görev alan Şenol Can, TFF'nin kuralları gereği görevini bırakmak zorunda kalmıştı.
Şenol Can, Kasımpaşa teknik direktörü olarak görev aldığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir"
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