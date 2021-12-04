Kasımpaşalı Donk'tan 'ince pas' mesajı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 11:15

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Ryan Henk Donk performansıyla öne çıktı. Lacivert-beyazlıların kaptanı, Umut Bozok'un golünde savunma arkasına attığı topla pozisyonun hazırlayıcısı oldu.

Donk maçın ardından yaptığı açıklamada, "Herkes bu tarz paslar atabileceğimin farkında, çok iyi zamanlamayla atılmış çok iyi bir pastı ve daha sonra da iyi bir bitiricilikle golü bulduk. Bunu daha fazla denememiz lazım belki" diye konuştu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan tecrübeli futbolcu şunları söyledi: "Gol atmakta biraz zorlanıyoruz ama maç içerisinde iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeli ve maç kazanmalıyız."