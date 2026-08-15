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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic 320 gün sonra formasına kavuştu!

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic 320 gün sonra formasına kavuştu!

15.08.2026 23:17:00
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AA
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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic 320 gün sonra formasına kavuştu!

Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic, Trabzonspor maçı ile uzun bir aranın ardından sahalara geri döndü.
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic, 10 ay 17 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

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320 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezonun 7. haftasında 28 Eylül 2025'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında Diabate'nin yerine oyuna dahil olan Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara geri döndü.

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