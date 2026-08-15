Kasımpaşalı Haris Hajradinovic 320 gün sonra formasına kavuştu!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic, 10 ay 17 gün sonra yeniden formasına kavuştu.
320 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezonun 7. haftasında 28 Eylül 2025'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında Diabate'nin yerine oyuna dahil olan Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara geri döndü.