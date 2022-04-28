Kasımpaşalı Muleka'nın menajerinden transfer açıklaması

28 Nisan 2022 Perşembe, 18:00

Ara transfer döneminde Belçika Ligi ekibi Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olan Jackson Muleka'nın menajerliğini yapan Jean-Willy Ngoma, Belçika basınından La Derniere Heure'ye açıklamalarda bulundu.

Ntvspor'un aktardığına göre, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Muleka için Ngoma, "Kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılması başına gelebilecek en iyi şeydi. Şu anda Jackson mutlu ve bunu sahaya yansıtıyor. Bu sezon zor dönemler geçirdi ama onu gülümserken görmek güzel" dedi.

Ngoma, Süper Lig'in dört büyük kulübünün Muleka'ya ilgisi olduğuna dair, "Türkiye'deki büyük kulüpler onu takip ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Hepsi. Orta doğu ülkelerinden de ilgi var ama şu anda en önemli şey Jackson'ın eğlenmeye devam etmesi" dedi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Sezona Standard Liege'de başlayan Jackson Muleka, 19 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olan 22 yaşındaki golcü oyuncu, çıktığı 10 maçta 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Muleka, 15 puanla gol krallığını paylaşan Ayoub El Kaabi ve Umut Bozok'un 4 gol gerisinde bulunuyor.