Katar'dan Dünya Kupası'na ilişkin boykot çağrısına yanıt!

14 Kasım 2022 Pazartesi, 22:57

Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Semih Al Marri, ülkede düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa'daki bazı ülkelerde insan hakları gerekçe gösterilerek yapılan boykot çağrılarına karşılık "Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi?" dedi.

Al Marri, Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Alt Komitesinde ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde "spor organizasyonları ve insan hakları" konulu oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"NEDEN KATAR'A ODAKLANIYORSUNUZ?"

İnsan hakları gerekçe gösterilerek Katar'ın boykot edilmesine yönelik Avrupa ülkelerinde bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşlarının yaptığı boykot çağrılarına cevap veren Al Marri, "Boykot çağrıları yapanlara sormak istiyorum. Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi? Neden şimdi sadece Katar'da düzenlenen organizasyona odaklanıyorsunuz? Daha önce yapılanları örneğin 2018'dekini izlediniz mi?" diye konuştu.

Al Marri, bazı milletvekillerinin farklı cinsel eğilimlerden bahsettiğini belirterek, "Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle karşılanacaksınız. Bu Katar'da en üst düzeyde verilmiş bir talimattır" ifadesini kullandı.

KATAR'DAKİ ÇALIŞANLARIN MAĞDURİYET İDDASI

Katar'da çalışan bazı işçilerin Dünya Kupası öncesi ülkeden gönderildiği ve mağdur edildiği iddialarını da yanıtlayan Al Marri, "Tazminatlar konusunda mağdur olan kim varsa mağduriyetini gidermek için başvurabileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Tazminatlar için bir fon kurulmuştur ve bölgemizde bu konuda bu büyüklükte bir fon bulunmamaktadır. Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir" dedi.

Al Marri, ülkesiyle ilgili iddiaların iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, bilginin doğru kaynaktan alınması gerektiğini söyledi.

Herkesi 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye Katar'a davet eden Al Marri, "Katar'daki Dünya Kupası futbol tarihindeki en iyi etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Organizasyon öncesi Avrupa ülkelerindeki bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.