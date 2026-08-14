Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Siyah-Beyazlıların yeni rakibi Kauno Zalgris oldu. Peki, Kauno Zalgiris nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Kauno Zalgiris'in değeri ne kadar? Kauno Zalgiris kadrosuna kimler var?

KAUNO ZALGİRİS NERENİN TAKIMI?

FK Kauno Zalgiris, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Toplyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Kauno Zalgris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme karşılaşmasında Dinamo Zagreb'e elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. Zalgris geride kalan sezonu liginde şampiyon olarak tamamladı.

KAUNO ZALGİRİS TAKIMININ DEĞERİ NE KADAR?

Kauno Zalgiris'in takım değeri 9.85 milyon dolar olarak biliniyor.