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Kauno Zalgiris nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Kauno Zalgiris'in değeri ne kadar? Kauno Zalgiris kadrosuna kimler var?

Kauno Zalgiris nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Kauno Zalgiris'in değeri ne kadar? Kauno Zalgiris kadrosuna kimler var?

14.08.2026 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kauno Zalgiris nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Kauno Zalgiris'in değeri ne kadar? Kauno Zalgiris kadrosuna kimler var?

Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Hradec Kralove’yi aynı skorla mağlup ederek adını Play-Off’a yazdırdı. Siyah-Beyazlılar, Play-Off turunda Kauno Zalgiris’le karşılaşacak. Peki, Kauno Zalgiris nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Kauno Zalgiris'in değeri ne kadar? Kauno Zalgiris kadrosuna kimler var?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Siyah-Beyazlıların yeni rakibi Kauno Zalgris oldu. Peki, Kauno Zalgiris nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Kauno Zalgiris'in değeri ne kadar? Kauno Zalgiris kadrosuna kimler var? 

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KAUNO ZALGİRİS NERENİN TAKIMI?

FK Kauno Zalgiris, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Toplyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Kauno Zalgris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme karşılaşmasında Dinamo Zagreb'e elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. Zalgris geride kalan sezonu liginde şampiyon olarak tamamladı.

KAUNO ZALGİRİS TAKIMININ DEĞERİ NE KADAR?

Kauno Zalgiris'in takım değeri 9.85 milyon dolar olarak biliniyor. 

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