Kayseri'de Ziraat Türkiye Kupası finali üzüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Tarihinde ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası kazanma fırsatını tepen Kayserispor'un taraftarları büyük üzüntü yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 09:53
Kayseri'de Ziraat Türkiye Kupası finali üzüntüsü
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 Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a 3-2 kaybedilmesinin ardından üzüntü yaşadı.

Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.

Büyük heyecana sahne olan maçta meydanı dolduran binlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüne kadar takımlarını destekledi.

Renkli görüntülere sahne olan meydanda taraftarlar yaktıkları meşalelerle görsel şölen sundu.

Uzatmaya giden maçta Demir Grup Sivasspor'un 3-2 kazanarak kupayı kazanmasının ardından Kayserili taraftarlar üzüntü yaşadı.

Taraftarlar, maçın ardından olaysız dağıldı.


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