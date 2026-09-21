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Kayserispor'a bir transfer yasağı daha!

Kayserispor'a bir transfer yasağı daha!

21.09.2026 18:14:00
Güncellenme:
DHA
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Kayserispor'a bir transfer yasağı daha!

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor ile sözleşmesini fesheden teknik direktör Erling Moe’nun yardımcı antrenörü Trond Strande’ın alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.
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Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçen sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe’nun yardımcı antrenörü Trond Strande oldu.

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Erling Moe

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya “öde-kaldır” niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır” denildi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELMİŞTİ

Öte yandan, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden teknik direktör Erling Moe’nun 120 bin, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar’ın ise 60 bin Euro alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı takıma 3 gün önce de 3 dönem transfer yasağı gelmişti. Söz konusu yasağın da öde-kaldır niteliğinde olduğu belirtilmişti. 

İlgili Konular: #FIFA #kayserispor #transfer yasağı

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