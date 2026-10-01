Kayserispor cephesinden bahis iddiaları için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen isimler arasında yer alan Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Akpınar, kendisine yönelik değerlendirmelerin gerçek dışı olduğunu savunarak gerçeklerin kısa süre içerisinde resmi kayıtlarla ortaya çıkacağını söyledi.

"GERÇEKLER RESMİ KAYITLARLA ORTAYA ÇIKACAK"

Emir Akpınar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili gerçek dışı değerlendirmelerin hangi bilgiye ve kimlerin yönlendirmesine dayandığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Şahsıma yöneltilen bu asılsız iddiadan dolayı ismimin bu şekilde kamuoyu önünde tartışılır hale getirilmesine sebep olan yanlış bilgi ve yönlendirmeler kabul edilemez."

Akpınar, "Gerçekler kısa süre içerisinde resmi kayıtlarla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte gerçeğe aykırı bilgi veren, yanlış yönlendirmede bulunan ve şahsımın itibarını zedeleyen kişilerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

SAMET KOÇ DA AÇIKLAMA YAPTI

Faruk Aydemir'in haberine göre Kayserispor'un eski basın sözcüsü Samet Koç da TFF'nin bahis soruşturması kapsamında kamuoyuna açıkladığı listede isminin bulunmasının ardından açıklama yaptı.

Koç, yöneticilik yaptığı dönemde bahis oynamadığını vurgularken, kendisine yöneltilecek bahis iddiasını kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşacağını belirtti.

"ASLA BÖYLE BİR BAHİS OYNAMADIM"

Samet Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün TFF'nin kamuoyuna açıkladığı, spor kulüplerinde yöneticilik yapan ve bahis soruşturmasına ismi karışanlar listesinde adımın olduğu bilgisi üzerine bu açıklamayı yapmanın zaruret olduğunu düşünmekteyim."

Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarafıma iletecekleri bahis iddiasını yine buradan şeffafça kamuoyuna duyuracağımı belirtmek istiyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde, ne öncesinde ne sonrasında asla böyle bir bahis oynamadığımı, karışıklığın gün yüzüne çıkacağını biliyorum."

"BU DURUM OLDUKÇA ÜZÜCÜDÜR"

Samet Koç, bahis soruşturması kapsamında isimlerin kamuoyuna yansıma biçimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Koç, "Ancak dikkat çekmek istediğim başka bir husus da açıklanan bu isimlerden herhangi bir maçın sonucuna etki etmeyen, geçmişte 50-100 TL'lik kuponlar yapmış insanların sanki kendi takımlarının lehine ya da aleyhine bahis oynayarak maç sonucuna müdahale etmiş gibi bir algının içine sokulmasıdır. Bu durum oldukça üzücüdür" ifadelerini kullandı.

Koç açıklamasını, "Tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" sözleriyle tamamladı.