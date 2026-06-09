Kayserispor'dan Erling Moe kararı: Resmen açıklandı!

Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EYÜPSPOR'DA YOL AYRIMI

Öte yandan Süper Lig ekibi Eyüpspor da teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.