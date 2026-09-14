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Kayserispor'dan kendi evinde 4 gollü galibiyet!

Kayserispor'dan kendi evinde 4 gollü galibiyet!

14.09.2026 22:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kayserispor'dan kendi evinde 4 gollü galibiyet!

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
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Kayserispor ile İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

KAYSERİSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayserispor, 25. dakikada Seferi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

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Ev sahibi ekip, 34. dakikada Moreno ile farkı ikiye çıkardı. Moreno, ilk yarının son dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve 44. dakikada kendisinin ikinci, Kayserispor'un üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarı Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

SEFERI SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kayserispor, 83. dakikada Seferi'nin attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kayserispor, 7 maç sonunda 16 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 7 maç sonunda 2 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #kayserispor #istanbulspor

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