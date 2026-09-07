Kayserispor deplasmanda üç puanı 3 golle aldı!

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, Kayserispor'u konuk etti.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip, ev sahibi ekibi 3-0'lık skorla mağlup etti.
Kayserispor'un gollerini; 17. ve 33. dakikalarda Daniel Moreno, 68. dakikada Taulant Seferi kaydetti.
ESENLER 10 KİŞİ KALDI
Esenler Erokspor'da Mame Mor Faye, 57. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Metro Holding Kayserispor, ligde 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise ligde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.
Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Bursaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Furkan Orak), Bahadır Öztürk, Claro, Erkan Kaş (Dk. 46 Enes Alıç), Kanga, Mikail Okyar (Dk. 66 Onur Ulaş), Mor Faye, Buljubasic (Dk. 46 Janvier), Yusuf Erdoğan (Dk. 74 Zeqiri), Samudio
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt (Dk. 87 Dulca), Camara (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Hasani (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan), Seferi (Dk. 83 Ataol Taylan Karapınar), Moreno
Goller: Dk. 17 ve 33 Moreno, Dk. 68 Seferi (Metro Holding Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 57 Mor Faye (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Camara, Dk. 65 Seferi, Dk. 71 Ensar Kemaloğlu, Dk. 73 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Dk. 75 Enes Alıç, Dk. 87 Furkan Orak, Dk. 90+1 Zeqiri (Turka Esenler Erokspor)