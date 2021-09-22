Kayserispor-Galatasaray mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 18:46

Saat 20.00'da başlayacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Yukatel Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira’nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almamıştı.

Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor deplasmanında çıktığı son 16 deplasmanı da kaybetmedi. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, beş haftalık periyotta bulduğu 8 golün 6’sını deplasmanlarda kaydetti.

Süper Lig’de son oynadığı Hatayspor maçını 2-1 kaybeden Kayserispor, topladığı 7 puanla lig sıralamasında 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşen 47 müsabakada Galatasaray 28, Kayserispor dört galibiyet aldı. 15 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım 6. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'la Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İki takım son olarak Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda karşı karşıya geldi. Kayseri’de oynanan 13 Mart 2021 tarihli mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Maç Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda , saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...