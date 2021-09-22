Kayserispor-Galatasaray mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
Saat 20.00'da başlayacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.
Saat 20.00'da başlayacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Yukatel Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira’nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almamıştı.
Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor deplasmanında çıktığı son 16 deplasmanı da kaybetmedi. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, beş haftalık periyotta bulduğu 8 golün 6’sını deplasmanlarda kaydetti.
Süper Lig’de son oynadığı Hatayspor maçını 2-1 kaybeden Kayserispor, topladığı 7 puanla lig sıralamasında 10. sırada bulunuyor.
Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşen 47 müsabakada Galatasaray 28, Kayserispor dört galibiyet aldı. 15 maç beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım 6. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'la Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
İki takım son olarak Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda karşı karşıya geldi. Kayseri’de oynanan 13 Mart 2021 tarihli mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.
Maç Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda , saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.
beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- Selçuk Yöntem'in tost fotoğrafı davasında gelişme
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Birleşmiş Milletler'de koronavirüs şoku