Kayserispor, Sam Mather'ın sözleşmesini feshetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Sam Mather. 2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

İngiliz futbolcu, geçen sezon Kayserispor formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve toplam 56 dakika süre buldu.