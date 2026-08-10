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Kayserispor üç puana Taulant Seferi'nin golleri ile ulaştı!

Kayserispor üç puana Taulant Seferi'nin golleri ile ulaştı!

10.08.2026 00:20:00
Güncellenme:
AA
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Kayserispor üç puana Taulant Seferi'nin golleri ile ulaştı!

Kayserispor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'in 1. haftasında Metro Holding Kayserispor, Manisa'da oynanan maçta Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

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Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Batuhan Bıyıklı, Seyfettin Ünal

Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Oulare, Batuhan İşçiler, Faruk Can Genç, Engin Taş, Anıl Yıldırım, Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 87 Boran Yağızer) Oğulcan Çağlayan, Soran Tümen, Güvenç Usta

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 85 Fethi Özer), Dulca (Dk. 67 Camara), Radu (DK. 65 Moreno), Seferi (Dk. 87 Ataol Taylan Karapınar) Hasani (Dk. 65 Benhur Keser)

Gol: Dk. 9 ve Dk. 56 Seferi (Metro Holding Kayserispor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #kayserispor #Vanspor FK

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