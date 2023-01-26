Kayserispor'da Çağdaş Atan ve Onur Bulut gelişmesi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 18:42

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 18:42

Yukatel Kayserispor'da Onur Bulut sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi. Teknik direktör Çağdaş Atan ise 3 yıllık sözleşme uzattı.

İnişli çıkışlı haftalar geçiren, maddi anlamda çok ağır bir yükün altında olan Yukatel Kayserispor'da iki önemli gelişme yaşandı. Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre, günlerdir sözleşme uzatması için uğraşılan Onur Bulut, yapılan teklifleri geri çevirdi ve sözleşme uzatmayacağını söyledi. Diğer yandan teknik direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç çıktı ve genç hoca ile 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı.

Onur Bulut

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan ile 3 yıllık sözleşme uzattıklarını söylerken, Onur bulut ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçtiğini ifade etti.

Çağdaş Atan

ÇAĞDAŞ ATAN'A 25 BİN DOLARLIK SAAT HEDİYE EDİLDİ

Haberde, hazineye devredilen Erciyes Anadolu Holding'in Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin, teknik direktör Çağdaş Atan'a 25 bin dolar değerinde bir saat hediye ettiği belirtildi. Atan'a hediye edilen saatin bedelinin ise tartışma konusu olduğu kaydedildi.