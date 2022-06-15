Kayserispor'un Çağdaş Atan ile anlaştığı iddiası

Süper Lig ekibi Kayserispor'un, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:32
Kayserispor'un Çağdaş Atan ile anlaştığı iddiası
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Hikmet Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Ömer Erdoğan'la imzadan dönen Kayserispor'un, teknik direktörlük koltuğu için Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Sporx'in haberine göre, İstanbul'da bulunan Başkan Berna Gözbaşı, Çağdaş Atan ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Haberde, ufak pürüzleri gidermeye çalışan Başkan Gözbaşı'nın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan'ı önümüzdeki günlerde Kayseri'ye getirerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.


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