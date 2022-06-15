Kayserispor'un Çağdaş Atan ile anlaştığı iddiası

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:32

Hikmet Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Ömer Erdoğan'la imzadan dönen Kayserispor'un, teknik direktörlük koltuğu için Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Sporx'in haberine göre, İstanbul'da bulunan Başkan Berna Gözbaşı, Çağdaş Atan ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Haberde, ufak pürüzleri gidermeye çalışan Başkan Gözbaşı'nın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan'ı önümüzdeki günlerde Kayseri'ye getirerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.