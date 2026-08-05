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Kazımcan Karataş'tan Galatasaray kararı: 'Geçmişte de şimdi de...'

Kazımcan Karataş'tan Galatasaray kararı: 'Geçmişte de şimdi de...'

5.08.2026 17:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kazımcan Karataş'tan Galatasaray kararı: 'Geçmişte de şimdi de...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, katıldığı bir programda sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuştu.
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Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, bu sezon takımdan ayrılmak istemiyor.

Sportcell'e konuşan ve geçen sezonun ikinci yarısındaki Başakşehir'e transferini değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir'e kiralanma durumumda kulüple alakalı bir durum olmadı. Ben kendim hocaya gittim. İzin istedim. Dönüş anlamında daha değerli gelebileceğini söyledim. Hocamız da tabii ki arkandayım dedi. Başakşehir dönemi faydalı oldu gerçekten" dedi.

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"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kazımcan Karataş, "Bu sezon Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusunun ardından, "Tabii ki kim Galatasaray'dan ayrılmak ister? Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Geçmişte de şimdi de %1 ihtimal bile varsa kovalayacağım. Ayrılma kararı düşünmüyorum" yanıtını verdi.  

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