Kazımcan Karataş'tan Galatasaray kararı: 'Geçmişte de şimdi de...'

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, bu sezon takımdan ayrılmak istemiyor.

Sportcell'e konuşan ve geçen sezonun ikinci yarısındaki Başakşehir'e transferini değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir'e kiralanma durumumda kulüple alakalı bir durum olmadı. Ben kendim hocaya gittim. İzin istedim. Dönüş anlamında daha değerli gelebileceğini söyledim. Hocamız da tabii ki arkandayım dedi. Başakşehir dönemi faydalı oldu gerçekten" dedi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kazımcan Karataş, "Bu sezon Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusunun ardından, "Tabii ki kim Galatasaray'dan ayrılmak ister? Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Geçmişte de şimdi de %1 ihtimal bile varsa kovalayacağım. Ayrılma kararı düşünmüyorum" yanıtını verdi.