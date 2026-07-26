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Kazuyoşi Miura 59 yaşında fileleri buldu: 4 yıllık özlemi sona erdi!

Kazuyoşi Miura 59 yaşında fileleri buldu: 4 yıllık özlemi sona erdi!

26.07.2026 21:09:00
Güncellenme:
ANKA
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Kazuyoşi Miura 59 yaşında fileleri buldu: 4 yıllık özlemi sona erdi!

Japonya Ligi (J1) ekibi Fukuşima United'ın 59 yaşındaki futbolcusu Kazuyoşi Miura, Iwaki Furukawa maçında gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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"Kral Kazu" lakaplı 59 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoşi Miura, takımı Fukuşima United'ın İmparator Kupası'nda Iwaki Furukawa ile oynadığı maçta gol atmayı başardı.

Japonya futbolunun 3. liginde mücadele eden Fukuşima United, İmparator Kupası'nda Iwaki Furukawa takımını 7-0 mağlup etti.

2022'DEN BERİ İLK KEZ

Maça ilk 11'de başlayan 59 yaşındaki "Kral Kazu", 52. dakikada takımının beşinci, kendisinin ise Kasım 2022'den bu yana ilk golünü kaydetti. Kazuyoşi Miura, 55. dakikada oyundan alındı.

Profesyonel futbola 1986'da başlayan Kazuyoşi Miura ülkesinin yanı sıra İtalya, Brezilya, Portekiz, Hırvatistan ve Avustralya takımlarında futbol oynadı.

Japonya milli takımının formasını da 89 kez giyen Miura, bu maçlarda 55 gol attı.

İlgili Konular: #japonya #futbol #fukuşima

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