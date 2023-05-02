Kemer'de kulaçlar yarışacak
Antalya’nın Kemer ve Konyaaltı ilçeleri 5- 7 Mayıs tarihlerinde 18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın açılışı, Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Konyaaltı plajında gerçekleştirilecek.
Dünya ve Avrupa şampiyonu ünlü İngiliz rekortmen yüzücü Ben Proud'un katılacağı 100. yıl Gece Yüzme etkinliği izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Şampiyonanın 2. ve 3. günleri Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Phaselis Antik Kenti, Tekirova Üç Adalar'ın turkuaz sularında gerçekleştirilecek.
Şampiyona boyunca 3 günde 8 ayrı parkurda 2200'e yakın sporcu, dostluk, sportmenlik ve rekabet içerisinde sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nda kulaç atacak.
Kemer Belediye’sinden yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yaptıkları Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na belediye olarak tam destek verildiğine işaret edilirken, “Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları, Kemer'in spor turizmine de büyük katkı sağlamaktadır.
Şampiyona ile Phaselis Antik Kenti, Tekirova ve Üç Adalar'ın turkuaz sularını dünyaya tanıtma imkanı buluyoruz. Kemer'in turkuaz sularında kulaç atacak olan tüm sporculara başarılar diliyoruz” denildi.
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