Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: 'Bir şeylere artık dur denmesi lazım'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık."

"DÖRT HAFTADIR SÜPER LİG'DE HAKEMLERİ KONUŞUYORUZ"

"Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride."

"BAZI ŞEYLERDEN YORULDUM"

"Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.

Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla."

"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM!"

"Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Belki başkanım bana kızacak ama… Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!"