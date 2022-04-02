Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem’in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Genç futbolcunun durumu gelecek haftaki derbi öncesi merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 22:04
Kerem Aktürkoğlu sakatlandı
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.

Müsabakanın 33. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem’i sarılarak teselli etti.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Kerem Aktürkoğlu’nun yerine mücadelenin 35. dakikasında oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

Galatasaray, gelecek haftaki derbi karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.



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