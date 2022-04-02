02 Nisan 2022 Cumartesi, 22:04

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.

Müsabakanın 33. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem’i sarılarak teselli etti.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Kerem Aktürkoğlu’nun yerine mücadelenin 35. dakikasında oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

Galatasaray, gelecek haftaki derbi karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.