Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi'yi geride bıraktı: Mason Greenwood adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi'yi geride bıraktı: Mason Greenwood adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

15.07.2026 09:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi'yi geride bıraktı: Mason Greenwood adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mason Greenwood için ödediği bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiliz yıldız Mason Greenwood, kendisi için ödenen bonservis bedeliyle birlikte Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu.

24 yaşındaki İngiliz oyuncu için Fenerbahçe, Fransa'nın Marsilya kulübüne 3 yıl içinde toplam 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

GUENDOUZI'YI GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe'de önceki rekorlar önceki sezon 28 milyon Euro'ya transfer edilen Matteo Guendouzi ve 22.5 milyon Euro'ya kadroya eklenen Kerem Aktürkoğlu'na aitti.

Yine bu yaz transfer edilen Vedat Muriqi de 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı 7. transferi oldu. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #rekor #Mason Greenwood

İlgili Haberler

Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe, Mason Greenwood'u duyurdu
Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe, Mason Greenwood'u duyurdu Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Fenerbahçe, LASK Linz'i mağlup etti
Fenerbahçe, LASK Linz'i mağlup etti 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe transferi duyurmuştu: İsmail Kartal'dan Mason Greenwood değerlendirmesi
Fenerbahçe transferi duyurmuştu: İsmail Kartal'dan Mason Greenwood değerlendirmesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mason Greenwood transferiyle ilgili konuştu. Kartal, "Mason Greenwood, çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.