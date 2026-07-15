Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi'yi geride bıraktı: Mason Greenwood adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

İngiliz yıldız Mason Greenwood, kendisi için ödenen bonservis bedeliyle birlikte Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu.

24 yaşındaki İngiliz oyuncu için Fenerbahçe, Fransa'nın Marsilya kulübüne 3 yıl içinde toplam 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

GUENDOUZI'YI GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe'de önceki rekorlar önceki sezon 28 milyon Euro'ya transfer edilen Matteo Guendouzi ve 22.5 milyon Euro'ya kadroya eklenen Kerem Aktürkoğlu'na aitti.

Yine bu yaz transfer edilen Vedat Muriqi de 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı 7. transferi oldu.