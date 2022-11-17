Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber!

A Milli Takım'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan Çekya maçı öncesi kötü haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 14:11
Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber!
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A Milli Takım'ın Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacağı maç öncesinde sakatlık yaşandı.

Sporx'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, sabah antrenmanında sakatlandı ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Sağ ayak bileğinden sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'na ilk olarak buz tedavisi uygulandı.

24 yaşındaki futbolcunun durumu kontrollerden sonra belli olacak.


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