Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu itiraf! 'Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim'
Galatasaray'da Kasımpaşa maçına damga vuran Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu. Aktürkoğlu, 'Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim' dedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Karşılaşmaya damga vuran Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Kerem Aktürkoğlu, "İki haftadır güze futbol oynuyorduk ve sonuçlarını alıyorduk. Bu hafta da istediğimiz sonucu aldık. İlk yarı daha farklı olabilirdik. Taçlardan sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Sonu güzel bitti. Herkesi tebrik ederim" diyerek sözlerine başladı.
"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİM"
Sarı-kırmızılı futbolcu, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu" dedi.
Kendisine verilen desteğe dikkati çeken Kerem, "Bana çok fazla destek oluyorlar. 'Gol sevincinin hayalini kur' diyorlar. Bafe her idman sonrası 'Gol atacaksın, sen harikasın' diyor. Bana destekleri için teşekkür ederim. Gol atmasam bile mücadelemle onlara destek vermek istiyorum" diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu, "Dries Mertens gol atamadı ama harika oynadı. Yunus Akgün asist yaptı, harikaydı. İnşallah böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter" diyerek sözlerini tamamladı.
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