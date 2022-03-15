Kerem Aktürkoğlu'nun performansı İspanyol basınında
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun iki golü ile 2-1 mağlup etti. Genç futbolcunun muhteşem performansı İspanyol basınında geniş yer bulurken Barcelona karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle mağlup ederken milli futbolcu, Barcelona maçı öncesinde İspanyol basınında yer buldu.
Ntvspor'un Marca'dan aktardığına göre, derbinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun gollerine vurgu yapılarak "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu, Barcelona'yı şimdiden tehdit etti" ifadelerine yer verildi.
Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Camp Nou'daki etkin performansına da dikkat çekilirken yıldız oyuncunun İstanbul'daki Barcelona karşılaşmasında İspanyol ekip için "Ana tehdit" olduğu belirtildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak.
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