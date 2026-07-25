Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Mohamed Salah açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. İstanbul ekibinin 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Kayseri kampında açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de kamp yaptıkları tesisleri çok beğendiğini belirten Kerem Demirbay, "Buralar çok güzel. İdmanlar çok iyi geçiyor. Yüksekteyiz. Buradaki oksijenin, fitness amaçlı da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an çok iyi geçiyor. Güzel yerdeyiz. İçerideki hava çok iyi. Bundan dolayı çok mutluyum. Genç ve yetenekli oyuncular seçilmiş. Ama benim için en değerli olan iyi insan seçilmiş. Takım ruhu gerçekten oluşturuyoruz ve güzel gidiyoruz. İnşallah böyle de devam ederiz. Gerçekten iyi seçimler yapılmış" dedi.

'EMRE HOCA BİZİ İNANILMAZ HAZIRLIYOR' Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı çok iyi hazırladığını da söyleyen Demirbay, "Geçen sezon zor bir sezon geçirdik. Devre arası geldik. Ben sakatlandım. 8 maç oynayamadım. Yine de başardık. Kasımpaşa'nın olması gereken yerde olduğunu düşünüyorum. Bu sezonki hedefimiz de kesinlikle aşağılarda oynamamak, tam tersi yukarılara sabitlenmek. Kulübe yakışanı yapmak. Emre hoca benim ağabeyim. Kendisini çok severim ama şimdi abi kardeşliği bir kenara koydum çok iyi bir hoca. Bu da bir gerçek. Bizi inanılmaz iyi hazırlıyor. En yükseklerde oynadığı için futbol içi ve dışında her anı hissettiriyor. Mükemmellik istiyor. Bu da her gün çalışmaya seni mecbur kılıyor. Gençler hissetmese de ben belli bir yaşa geldim. Farkında olmasan da kademe kademe gidiyorsun. Bu da futbolda çok önemli ve küçük detaylar. Bu yüzden iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE NE İSİMLER GELDİ' Transfer sezonunda birçok yıldız ismin Türkiye'ye gelmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Salah'a saygım sonsuz. Kıyaslama yapmıyorum. Ama bu lige daha önce çok önemli oyuncular geldi. Drogba, Sneijder gibi isimler geldi. Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi bizim değerlerimiz vardı. Bu uzun zamandır böyle yeni başladığını düşünmüyorum. Uzun zamandır bu böyle. Lig için tabi ki iyi. Ama daha önce ne isimler geldi" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ OYNUYORSUN YERİN DİBİNE SOKUYORLAR' Uzun yıllar forma giydiği Almanya Bundesliga ve Süper Lig'i de kıyaslayan Kerem Demirbay, "Bundesliga'da oynamak benim için daha kolay. Türkiye'de oynamak kolay değil. Bunu herkes bilir. Çünkü Türkiye çok zor bir lig. Türkiye'de inanılmaz kaliteli oyuncular var. İnanılmaz isimler var. Türkiye'de şöyle bir şey de var; medya var. Herkese saygım sonsuz ama buradaki dinamikler çok farklı. Bugün iyi oynuyorsun, 2 sene seni taşıyor. Kötü oynuyorsun ama en değerli oyuncusun. İyi oynamıyorsun yerin dibine sokuluyorsun. Türkiye böyle bir dinamiklere sahip. Almanya'da öyle değildi. Bu iyi bir şey ama kötü de olabilir. Bu olay iki taraflı gidebilir. O yüzden burada futbol oynamak kolay değil. Kesinlikle de kolay bir ligde oynadığımı düşünmüyorum. Çok zor bir lig. Büyük isimler geldi, gitti ama birçoğu burada bir şey yapamadan gitti. Medya birçoğu için 'Türkiye'de oynayacak kaliteye sahip değil' dedi" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM' Üst sıralara oynamak istediklerini de söyleyen Demirbay, "Bu kulübü, kardeşlerimi yakışan yere sabitlemek istiyorum. Böyle düzenli bir kulüp, tesislere ve böyle profesyonel ekibe sahip, başkanlara sahip bir kulüp. Ben çok duydum küme düşmeye oynayan takımlarda başkanların futbolculara nasıl davrandığını, bu konuda da ben ağzımı tutmam, tutturamazlar da. Başkanların nasıl davrandığını birçok yerde duydum. Bizim başkanların ellerinden öperim. Allah razı olsun hiçbir tedirginlik yok. Tam tersi 'biz size güveniyoruz, sizin yapacağınızı biliyoruz, biz bir gemideyiz, her zaman beraber yürüyeceğiz' diyorlar. İnanılmaz enerji veriyorlar. Ama genel olarak çok düzenli bir kulüp. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yaptığım işten ve abilik yapmaktan gerçekten zevk alıyorum" diye konuştu.

'GENÇLERDEN DAHA FİT OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM' Genç oyunculara tavsiyelerde bulunduğunu da anlatan Kerem Demirbay, "Bizim gençlere her zaman söylerim. Bir kapının anahtarı her zaman çalışmaktır. Ne kadar çalışırsan ne kadar kendini sıkarsan ne kadar profesyonel davranırsan, böyle bir yol çizersin kendine. Bugün, yarın değil ama yol bir gün mutlaka gelir. Abi olarak gençlere ben her zaman bunu söylerim. Çünkü ben onlardan her zaman daha fit olmak istiyorum. Daha çok mücadele etmek istiyorum. 33 yaşındaki Kerem Demirbay olarak kendimi daha çok sahaya vermek istiyorum. Bundan zevk alıyorum. Onlardan daha güçlü olmaktan, vücut olarak daha fit olmaktan zevk alıyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Bu durumdan da gerçekten çok mutluyum" dedi.

'BENİM İÇİN SAYGI ÖNEMLİDİR' Kendisine insanların 'dayı' demesinin sorulması üzerine ise Demirbay şöyle konuştu: "İnsanlar Allah razı olsun. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı insanlardan bahsediyorum. Benim için kim hangi takımı tutar bu önemli değildir. Benim için saygı önemlidir. Beni de çok seviyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yapacak bir şey yok. Ben böyleyim. Ben de oyun yok. Ben de eskilerin dedemin, babamın ellerinde büyüdüm. Ellerinden öperim. Ben neysem oyum. Ne küçük ne de büyük. Biz aynıyız. Bu hep böyle olacak. İnsanlardan Allah razı olsun seviyor, sayıyorlar."