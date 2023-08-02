Kerem Demirbay: 'Hayalim gerçekleşti'

Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:23

Güncelleme: 02.08.2023 - 08:23

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı ve İstanbul'a getirdiği orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sarı kırmızılı kulübe transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın hayalini kurduğunu söyleyen Demirbay, "Çok mutluyum Galatasaray'da olduğum için. Bu zamana kadar hayal ettiğim şey nasip oldu. Çok mutluyum." dedi.

Kendisine birçok teklif olduğunu söyleyen Kerem, "İngiltere'den, İspanya'dan da teklifler vardı, oralara girmeyelim. Fatih abiyle, Erden Bey'le, Okan Hoca'yla konuştum. Benim için kesinlikle tek bir durum vardı o da Galatasaray. Çok şükür buradayım." sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli oyuncu, "Galatasaray taraftarına bir mesajım var. Bu zamana kadar ne yaptılarsa aynısını devam ettirsinler. Almanya'da çok uzun yıllar futbol oynadım. Atmosfer böyle değildi kesinlikle. Çok mutluyum, hazırım. Selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.