Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kevin Danso kimdir? Kevin Danso kaç yaşında, nereli? Kevin Danso hangi takımlarda oynadı?

Kevin Danso kimdir? Kevin Danso kaç yaşında, nereli? Kevin Danso hangi takımlarda oynadı?

31.08.2026 10:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kevin Danso kimdir? Kevin Danso kaç yaşında, nereli? Kevin Danso hangi takımlarda oynadı?

Transfer döneminin son günlerine giriş yapılırken Galatasaray, arka arkaya hamlelerle taraftarını mest etmek istiyor. Stoper eksikliğini gidermek isteyen Sarı-Kırmızılılar iddialara göre tecrübeli stoper Kevin Danso'yla ilgileniyor. Peki, Kevin Danso kimdir? Kevin Danso kaç yaşında, nereli? Kevin Danso hangi takımlarda oynadı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Leao transferinin ardından Galatasaray, forvet takviyesi hedeflerken, stoper transferi için de çalışmalara başladı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Cimbom, Tottenham forması giyen tecrübeli stoper Kevin Danso'yu istiyor. Peki, Kevin Danso kimdir? Kevin Danso kaç yaşında, nereli? Kevin Danso hangi takımlarda oynadı?

Image

KEVIN DANSO KİMDİR?

Kevin Danso, 19 Eylül 1998'de Avusturya'da dünyaya geldi. Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur ve Avusturya milli takımında stoper olarak oynayan Avusturyalı profesyonel futbolcudur.

KEVIN DANSO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çeşitli İngiliz akademilerinde oynadıktan sonra Danso, 2014 yılında Alman kulübü FC Augsburg'a katıldı ve 2016'da ilk takımda forma giydi.

Southampton ve Fortuna Düsseldorf'a kiralık olarak gittikten sonra, 2021'de Fransız Ligue 1 kulübü RC Lens'e katıldı. Lens'teki ikinci sezonunda kulüp, 21 yılın en yüksek lig sıralamasına ulaştı ve Danso, UNFP'nin Ligue 1 Sezonun Takımı'na seçildi. 

Danso, Şubat 2025'te İngiliz Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur'a kiralık olarak katıldı ve 2024-25 UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan 10 gün sonra Tottenham ile kalıcı olarak sözleşme imzaladı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Kevin Danso