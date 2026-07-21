İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan, yaşamını yitirdi. Peki, Kevin Keegan kimdir? Kevin Keegan kaç yaşında, nereli? Kevin Keegan neden öldü?

KEVIN KEEGAN KİMDİR?

Kevin Keegan, 14 Şubat 1951 yılında dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynamış eski İngiliz futbolcudur. 1978 ve 1979 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazanmıştır ve 1982 senesinde İngiliz Şövalyelik Nişanı'na layık görülmüştür.

KEVIN KEEGAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Kevin Keegan profesyonel futbola 1968 yılında pek tanınmamış bir kulüp olan Scunthorpe United'te başladı. 1971 yılında o dönemin Liverpool'un teknik direktörü olan Bill Shankly tarafından keşf edilmiş ve sadece 33.000£ transfer olmuştur.

Liverpool'da John Toshack'la çok iyi bir ikili oluşturan Keegan, 1973 yılında Premier League ve UEFA Kupası'nı kazanmıştır. 1974 yılında, final maçında iki gol atan Keegan, FA Cup'ü kazanmayı başarmıştır. Ancak 1977 yılında Keegan ve kulübü inanılmaz bir aşama kaydederek Premier League ve Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu ve FA Cup finalisti olmayı başardılar. 1976-1977 sezonun sonunda Keegan alman Hamburg takımına transfer oldu. Keegan'nın yerini doldurmak için Liverpool Kenny Dalglish'i transfer etti.

Üç sezon boyunca alman ekibinde oynayan İngiliz futbolcu, bu dönem içerisinde alman ligi şampiyonu ve Şampiyon Kulüpler Kupası finalisti olmuştur. Aynı zamanda, 1978 ve 1979 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazanmıştır.

1980 yılında herkesi şaşırtarak Premier League takımlarından Southampton'a imza atmıştır. 1980-1981 sezonunda Keegan'la kulüp tarihinin en iyi derecesini yakalayarak Premier League'de 6. sırada yer almıştır. 1982 senesinde, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi ve İngiliz Şövalyelik Nişanı'na layık görüldü.

1981-1982 sezonun sonunda 2. Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu. İki sezonda 48 gol atarak Newcastle United takımının 1984 senesinde Premier League'e çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Takımını 1. lige çıkartmanın mutluluyla oyunculuk kariyerine son vermiştir ve 1992 yılına kadar İspanya'ya yerleşmiştir.

Şubat 1992'de, Kevin Keegan yeniden futbol dünyasına girdi, ancak bu sefer teknik direktör olarak. Terry McDermott'la birlikte Newcastle United takımının teknik direktörlüğüne getirildi.

Kulüp'teki ilk sezonu, yani 1992-1993 sezonunda, Newcastle United İngiltere 2. Liginde şampiyon olmuş ve Premier League'e çıkmaya hak kazanmıştır.

1995-1996 sezonunda, Newcastle United takımı Premier League'de 2. sırada bitirerek büyük bir başarı elde etmiştir. Sezon sonunda Keegan'ın çabalarıyla ünlü İngiliz forvet Alan Shearer Newcastle United takımına, o zamanın rekor ücreti olan 15.000.000£'e transfer olmuştur.