Kevin Nkoudou 2 ay sahalardan uzak!

04 Aralık 2021 Cumartesi, 15:56

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kevin Nkoudou'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Öte yandan alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.