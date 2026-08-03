Kıyıdan Zirveye ve Karadeniz Klasiği bisiklet yarışları başlıyor

Karadeniz’in eşsiz doğası, yüksek rakımlı yaylaları, sahil rotaları ve güçlü sportif potansiyeli, 2026 yılında uluslararası bisiklet dünyasının dikkatini Ordu’ya çevirecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan “Ordu Coast to Summit” (Kıyıdan Zirveye) ve “Ordu Black Sea Classic” (Karadeniz Klasiği) yarışları, 32 ülkeden 24 profesyonel takımın sporcularını Ordu’da buluşturacak.
ORDU'NUN GÜZELLİKLERİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞINIYOR
Karadeniz’in mavisinden zirvelerine uzanan bu özel parkurlar, sporculara eşsiz bir yarış deneyimi sunarken, Ordu’nun doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşıyacak.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar, profesyonel kıta takımları, milli takımlar ve kulüp takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcular yarışlarda elde edecekleri derecelerle UCI dünya sıralamasına puan kazandırırken, organizasyonlar uluslararası bisiklet takviminin önemli yarışları arasında yer alacak.